Serra: manter os serviços em pleno funcionamento é um dos objetivos

Cidade capixabas já montam suas estratégias para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os desafios são grandes, enquanto todos se preparam para a vacinação que se aproxima. Segundo a Sheila Cruz, Secretária de Saúde da Serra, as grandes preocupações são a conscientização população e manter os serviços em pleno funcionamento. Acompanhe!

Trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígenas serão os grupos que poderão ser imunizados com a vacina de prevenção ao novo coronavírus. Na última semana, as prefeituras participaram de um encontro virtual com o governador Renato Casagrande num esforço conjunto para tratar de ações de combate à doença.