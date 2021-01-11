Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Serra: manter os serviços em pleno funcionamento é um dos objetivos
COVID-19

Serra: manter os serviços em pleno funcionamento é um dos objetivos

Segundo a Sheila Cruz, Secretária Municipal de Saúde, as grandes preocupações são a conscientização população e a manutenção dos serviços ofertados à população

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 14:17

Publicado em 

11 jan 2021 às 14:17
Cidade capixabas já montam suas estratégias para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Os desafios são grandes, enquanto todos se preparam para a vacinação que se aproxima. Segundo a Sheila Cruz, Secretária de Saúde da Serra, as grandes preocupações são a conscientização população e manter os serviços em pleno funcionamento. Acompanhe!
Trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígenas serão os grupos que poderão ser imunizados com a vacina de prevenção ao novo coronavírus. Na última semana, as prefeituras participaram de um encontro virtual com o governador Renato Casagrande num esforço conjunto para tratar de ações de combate à doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados