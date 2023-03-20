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Cidades

Serra: interdições no trânsito em Jardim Limoeiro para obras do binário

Ouça detalhes na entrevista com o secretário municipal de Obras da Serra, Halpher Luiggi

Publicado em 20 de Março de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mar 2023 às 11:17
Obras do Binário na Serra
Obras do Binário na Serra Crédito: Divulgação-Seob/PMS
Atenção, motoristas! A prefeitura da Serra anunciou interdição em diversas ruas de Jardim Limoeiro por causa das obras do chamado Binário da Avenida Norte Sul. A construção, neste momento, ainda não acontece na avenida, mas nas ruas de dentro do bairro. Segundo a administração municipal, as interdições estão acontecendo, neste momento, nas ruas Pedro Zangrande, Manoel Bandeira, São Pedro e Acácio Godim, sendo que o fechamento total é apenas na São Pedro e na Acácio Godim. A expectativa, com a obra, segundo a prefeitura, é de "dar mais fluidez ao trânsito na região, que é intenso durante a semana, sobretudo no início do dia e à noite". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras da Serra, Halpher Luiggi, fala sobre as mudanças.
Entrevista Fernanda Queiroz - Halpher Luiggi - 20-03-23.mp3
"As melhorias acontecerão no trecho que vai da entrada da Arcelor Mittal Tubarão, em Carapina, até o cruzamento da rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro, que ser tornará mão única em três faixas no sentido Vitória x Serra. O projeto prevê, ainda, que os motoristas que seguirem no sentido oposto desse trecho terão que passar pela Avenida Lourival Nunes (paralela à Norte Sul), que também vai passar a ter três faixas. Serão cerca de dois quilômetros que receberão alteração. Também faz parte da obra uma grande intervenção de macrodrenagem e reabilitação de vias, o que diminuirá drasticamente os alagamentos e represamento de água que ocorrem na região", informa a prefeitura. 
Restauração e revitalização do asfalto
O projeto do Binário da Avenida Norte Sul também inclui a restauração e revitalização do piso asfáltico de todas as ruas entre a Lourival Nunes e a Avenida Norte Sul, além do entroncamento da Avenida Metalúrgica e a ES-010.
Alguns segmentos da macrodrenagem serão feitos por método não destrutivo nas vias de grande intensidade de trânsito local, como nas avenidas. Brigadeiro Eduardo Gomes e Norte Sul, buscando diminuir as interferências do trânsito local. As obras deverão ser concluídas até o final deste ano.
Confira as ruas de Jardim Limoeiro com interdição:
1) Rua Pedro Zangrande - entre a Avenida Brigadeiro e a Avenida dos Metalúrgicos - interdição total e interdição parcial na Avenida dos Metalúrgicos.
2) Rua São Pedro - interdição parcial entre Avenida Brigadeiro e a Rua Londrina / interdição total entre as ruas Londrina e Humberto de Campos.
3) Rua Acácio Godim – interdição parcial entre as ruas Pedro Zangrande e Castelo.
4) Rua Acácio Godim (lateral do supermercado Sempre Tem) - interdição total (apenas trânsito das indústrias locais).
5) Rua Manoel Bandeira - interdição parcial.
[fonte: prefeitura da Serra]

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