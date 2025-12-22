Serra inicia instalação de "postes salva-vidas" na Avenida Mestre Álvaro; entenda!

Simulação com "poste salva-vidas" que será utilizada na Avenida Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Reprodução I Vídeo

No último dia 15 de dezembro ocorreu, oficialmente, a municipalização da via mais famosa da Serra. A então Rodovia Governador Mário Covas, popularmente conhecida como BR 101, passou a se chamar Avenida Mestre Álvaro e agora está aos cuidados da Prefeitura. Agora, entre as novidades, a administração municipal iniciou a instalação de "postes salva-vidas" na Avenida. Segundo a administração municipal, a novidade traz mais segurança para quem circula pela via e coloca o município como o segundo do Sudeste e o pioneiro no Espírito Santo a adotar esse tipo de tecnologia. E como vai funcionar?

"Ao longo desse trecho, os postes antigos estão sendo substituídos por novos modelos mais seguros, desenvolvidos para reduzir os danos em caso de acidentes. A previsão é de instalação de cerca de mil postes em aproximadamente 12 quilômetros da avenida. Esse tipo de estrutura ajuda a diminuir o risco de mortes em acidentes de trânsito. Em locais onde essa tecnologia já foi adotada, houve redução significativa nos casos de colisões com vítimas fatais", informa a prefeitura.

Os primeiros equipamentos estão sendo instalados nas proximidades do Viaduto da Serra. A ação faz parte da obra de revitalização da Avenida Mestre Álvaro, que vai do Viaduto de Carapina até a Polícia Rodoviária Federal. Além dos "postes salva-vidas", a revitalização da Avenida Mestre Álvaro inclui melhorias completas na iluminação pública, com um sistema moderno que garante mais segurança e conforto para motoristas, pedestres e ciclistas. Estão previstas luminárias de LED, proteção contra furtos de cabos, além de iluminação específica para calçadas e ciclovias. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Weverson Meireles, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!