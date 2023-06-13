Serra: entrega da maior rotatória do ES está prevista para agosto deste ano

As obras da Rotatória do Ó, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foram iniciadas em agosto de 2020. Após atrasos na conclusão, agora, a nova expectativa da prefeitura é que elas devem ser entregues no início do mês de agosto. A conclusão já deveria ter ocorrido e a secretaria de Obras do município explica as razões do atraso. “A obra sofreu atrasos por conta de alguns fatores, como ajustes que tiveram de ser feitos no projeto inicial e interferências externas, que dizem respeito a questões que tiveram de ser acertadas com relação a gasoduto, fibra ótica e a redes de esgoto e de abastecimento de água na região. Outro fato que postergou a entrega da rotatória foi o atraso no fornecimento de vigas na montagem dos viadutos.” A pasta frisa que, somando a isso, as fortes chuvas entre setembro e dezembro de 2022 interromperam trabalhos como os de terraplanagem naquele período. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras do município, Izabela Roriz, detalha o andamento. Ouça a conversa completa!