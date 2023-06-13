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Rotatória do Ó

Serra: entrega da maior rotatória do ES está prevista para agosto deste ano

As obras foram iniciada em agosto de 2020 e sofreram atrasos ao longos destes anos

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 10:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jun 2023 às 10:37
Rotatória do Ó
Rotatória do Ó Crédito: Gabriel Barroso - Secom/PMS
As obras da Rotatória do Ó, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foram iniciadas em agosto de 2020. Após atrasos na conclusão, agora, a nova expectativa da prefeitura é que elas devem ser entregues no início do mês de agosto. A conclusão já deveria ter ocorrido e a secretaria de Obras do município explica as razões do atraso. “A obra sofreu atrasos por conta de alguns fatores, como ajustes que tiveram de ser feitos no projeto inicial e interferências externas, que dizem respeito a questões que tiveram de ser acertadas com relação a gasoduto, fibra ótica e a redes de esgoto e de abastecimento de água na região. Outro fato que postergou a entrega da rotatória foi o atraso no fornecimento de vigas na montagem dos viadutos.” A pasta frisa que, somando a isso, as fortes chuvas entre setembro e dezembro de 2022 interromperam trabalhos como os de terraplanagem naquele período. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras do município, Izabela Roriz, detalha o andamento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 13-06-23.mp3
SOBRE AS OBRAS:
Investimento de mais de 68 milhões
Pronta, contará com viadutos, mergulhões e faixas exclusivas para ônibus
Obra composta por três viadutos, que interligam pontos estratégicos da cidade para escoamento do trânsito
Desafios encontrados no período: foram encontradas três adutoras que abastecem a região de Feu Rosa, Civit e Laranjeiras na região. Interferências foram encontradas na execução dos viadutos, com grandes adutoras, e impactaram no andamento
Obra importante, no eixo trânsito, pois liga a BR 101, a região de balneário e os bairros mais populosos da Serra
[fonte: prefeitura da Serra]

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