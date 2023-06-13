Serra: entrega da maior rotatória do ES está prevista para agosto deste ano

As obras da Rotatória do Ó, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foram iniciadas em agosto de 2020. Após atrasos na conclusão, agora, a nova expectativa da prefeitura é que elas devem ser entregues no início do mês de agosto. A conclusão já deveria ter ocorrido e a secretaria de Obras do município explica as razões do atraso. “A obra sofreu atrasos por conta de alguns fatores, como ajustes que tiveram de ser feitos no projeto inicial e interferências externas, que dizem respeito a questões que tiveram de ser acertadas com relação a gasoduto, fibra ótica e a redes de esgoto e de abastecimento de água na região. Outro fato que postergou a entrega da rotatória foi o atraso no fornecimento de vigas na montagem dos viadutos.” A pasta frisa que, somando a isso, as fortes chuvas entre setembro e dezembro de 2022 interromperam trabalhos como os de terraplanagem naquele período. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras do município, Izabela Roriz, detalha o andamento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 13-06-23.mp3
SOBRE AS OBRAS:
Investimento de mais de 68 milhões
Pronta, contará com viadutos, mergulhões e faixas exclusivas para ônibus
Obra composta por três viadutos, que interligam pontos estratégicos da cidade para escoamento do trânsito
Desafios encontrados no período: foram encontradas três adutoras que abastecem a região de Feu Rosa, Civit e Laranjeiras na região. Interferências foram encontradas na execução dos viadutos, com grandes adutoras, e impactaram no andamento
Obra importante, no eixo trânsito, pois liga a BR 101, a região de balneário e os bairros mais populosos da Serra
[fonte: prefeitura da Serra]