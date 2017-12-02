Serra desenvolve primeiro observatório online do Estado

Ter em mãos os indicadores sociais e temas que podem aferir o desejo do cidadão e assim tentar atender as necessidades. Este é o objetivo do primeiro observatório online do Estado, desenvolvido pela Prefeitura da Serra. O morador do município poderá consultar 172 indicadores distribuídos entre sete eixos, que são: assistência social, emprego e renda, habitação e saneamento, segurança pública, educação, finanças públicas e saúde. Nesta edição do CBN Vitória, a secretária de Planejamento Estratégico da Serra, Patrícia Lempê, apresenta mais informações sobre o projeto. Confira!