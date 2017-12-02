Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

entrevistas

Serra desenvolve primeiro observatório online do Estado

Publicado em 02 de Dezembro de 2017 às 11:14

Publicado em 

02 dez 2017 às 11:14
Ter em mãos os indicadores sociais e temas que podem aferir o desejo do cidadão e assim tentar atender as necessidades. Este é o objetivo do primeiro observatório online do Estado, desenvolvido pela Prefeitura da Serra. O morador do município poderá consultar 172 indicadores distribuídos entre sete eixos, que são: assistência social, emprego e renda, habitação e saneamento, segurança pública, educação, finanças públicas e saúde. Nesta edição do CBN Vitória, a secretária de Planejamento Estratégico da Serra, Patrícia Lempê, apresenta mais informações sobre o projeto. Confira!
ENTREVISTA CBN VITÓRIA - Patrícia Lempê - 02-12-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados