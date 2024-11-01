Serra cria ambulatório de reabilitação para dor associada à Chikungunya

A chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. A doença, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, é caracterizada por sintomas como febre alta, erupções cutâneas, fadiga e, principalmente, dores nas articulações. Em muitos casos, os sintomas agudos evoluem para uma condição crônica, com dores articulares persistentes que podem durar meses ou anos, prejudicando a qualidade de vida dos pacientes. Diante desse cenário, a secretaria de Saúde da Serra criou um espaço especializado para tratamento da doença, o projeto-piloto do Ambulatório de Reabilitação Fisioterapêutica para Dor Crônica Associada à Chikungunya. O novo serviço fica localizado no Ambulatório Municipal de Especialidades (AMES), em Jardim Limoeiro. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde da Serra, Fernanda Coimbra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fernanda Coimbra - 01-11-24.mp3
Funciona segundas e quartas-feiras especificamente para os casos de chikungunya, e às terças-feiras com atendimento geral, sempre das 8h30 às 11 horas.
São atendidos inicialmente pacientes que já realizam fisioterapia no município, que tiveram ou têm a doença, e possuem como consequência dores crônicas, fadiga ou limitação da capacidade funcional. O Ambulatório possui equipe multiprofissional.