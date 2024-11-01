Serra cria ambulatório de reabilitação para dor associada à Chikungunya

A chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. A doença, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, é caracterizada por sintomas como febre alta, erupções cutâneas, fadiga e, principalmente, dores nas articulações. Em muitos casos, os sintomas agudos evoluem para uma condição crônica, com dores articulares persistentes que podem durar meses ou anos, prejudicando a qualidade de vida dos pacientes. Diante desse cenário, a secretaria de Saúde da Serra criou um espaço especializado para tratamento da doença, o projeto-piloto do Ambulatório de Reabilitação Fisioterapêutica para Dor Crônica Associada à Chikungunya. O novo serviço fica localizado no Ambulatório Municipal de Especialidades (AMES), em Jardim Limoeiro. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Saúde da Serra, Fernanda Coimbra, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!