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IPTU 2026 na Serra

Serra: conheça detalhes do calendário do IPTU 2026

Acompanhe as orientações do secretário municipal interino da Fazenda, Marcos Teles

Publicado em 26 de Janeiro de 2026 às 11:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jan 2026 às 11:35
Vista aérea da Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra
Vista aérea da Igreja dos Reis Magos, no bairro Nova Almeida, na Serra Crédito: Luciney Araújo
O ano começou e diversas prefeituras do Espírito Santo já divulgaram o calendário do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2026. Na série dedicada ao assunto na CBN Vitória, o destaque agora é a Serra. Neste ano, o pagamento do imposto pode ser feito em cota única, com desconto de 10% e vencimento em 15 de maio de 2026, ou de forma parcelada em até seis vezes, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria da Fazenda.
A prefeitura informa que as guias do IPTU 2026 da Serra já estão disponíveis no site oficial da Prefeitura (serra.es.gov.br), na aba "Cidadão". Segundo a administração municipal, "o serviço on-line garante mais praticidade, agilidade e transparência para os contribuintes, que podem acessar o documento sem sair de casa". Quem ainda prefere a versão impressa, os carnês do IPTU começarão a ser entregues aos moradores a partir do mês de março, informa a prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário interino da Fazenda, Marcos Teles, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Marcos Teles -26-01-26.mp3

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