Serra confirma Réveillon e aguarda liberação estadual para o Carnaval

A Serra confirmou a realização de festividades de Réveillon no município. Segundo a prefeitura, cinco pontos do litoral serrano devem ser contemplados com queima de fogos na virada de ano. São eles: Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga, Carapebus e Jacaraípe. No caso de Jacaraípe, a praia vai contar com uma balsa de fogos de artifício e show com atrações locais. Já sobre o Carnaval, a prefeitura informou que iniciou as conversas com os tradicionais blocos da Serra e que aguarda uma liberação do governo estadual para a realização da folia. É o que explica o vice-prefeito e secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Thiago Carreiro, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!