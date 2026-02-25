Serra: como fica o trânsito após municipalização de trecho da BR-101

O cenário para quem trafega pela BR-101 no trecho da Serra mudou oficialmente esta semana. Após a conclusão do processo de municipalização, o segmento de 30,5 quilômetros — compreendido entre o quilômetro 247,8 (próximo a rodovia do contorno) e o 278,3 (limite com Fundão) — deixou de ser uma rodovia federal e passou a se chamar Avenida Mestre Álvaro.

Com a mudança, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Ecovias Capixaba encerram suas atividades de monitoramento e auxílio no trecho. Agora, a responsabilidade integral pela fiscalização de trânsito, manutenção asfáltica e atendimento a ocorrências passa a ser da Prefeitura da Serra, por meio do Departamento de Operações de Trânsito e da Guarda Municipal, como explica, em entrevista à CBN Vitória o diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, Fábio Alves,