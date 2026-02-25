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Trânsito

Serra: como fica o trânsito após municipalização de trecho da BR-101

Ouça entrevista com o diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, Fábio Alves

Publicado em 25 de Fevereiro de 2026 às 12:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2026 às 12:12
BR - 101
BR - 101, Carapina, sentido Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
O cenário para quem trafega pela BR-101 no trecho da Serra mudou oficialmente esta semana. Após a conclusão do processo de municipalização, o segmento de 30,5 quilômetros — compreendido entre o quilômetro 247,8 (próximo a rodovia do contorno) e o 278,3 (limite com Fundão) — deixou de ser uma rodovia federal e passou a se chamar Avenida Mestre Álvaro. 
Com a mudança, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Ecovias Capixaba encerram suas atividades de monitoramento e auxílio no trecho. Agora, a responsabilidade integral pela fiscalização de trânsito, manutenção asfáltica e atendimento a ocorrências passa a ser da Prefeitura da Serra, por meio do Departamento de Operações de Trânsito e da Guarda Municipal, como explica, em entrevista à CBN Vitória o diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, Fábio Alves,
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Alves - 25-02-26.mp3

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