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ENTREVISTA

Serra atualiza parte do PDM que exige estudo de impacto de vizinhança em área industrial

Objetivo, de acordo com a prefeitura, é reduzir a burocracia

Publicado em 26 de Abril de 2017 às 19:17

Publicado em 

26 abr 2017 às 19:17
A Prefeitura da Serra está discutindo medidas para modernizar o Plano Diretor Municipal (PDM), com novas regras para instalação de empresas e redução das exigências para criação de vagas de estacionamento. Um dos pontos dessa discussão trata do Estudo de Impacto de Vizinhança. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Alexandre Fiorotti, explica que em áreas de condomínios industriais havia a sobreposição da exigência do estudo, o que se pretende eliminar com a nova discussão. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio BOtacin - Alexandre Fiorotti - 26-04-17.mp3
As medidas de ajuste do PDM serão discutidas em audiência pública marcada para o dia 10 de maio, a partir das 19 horas, no Centro Comunitário do Bairro Parque Residencial Laranjeiras. O evento é aberto a todo o público.

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