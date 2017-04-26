Serra atualiza parte do PDM que exige estudo de impacto de vizinhança em área industrial

A Prefeitura da Serra está discutindo medidas para modernizar o Plano Diretor Municipal (PDM), com novas regras para instalação de empresas e redução das exigências para criação de vagas de estacionamento. Um dos pontos dessa discussão trata do Estudo de Impacto de Vizinhança. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Alexandre Fiorotti, explica que em áreas de condomínios industriais havia a sobreposição da exigência do estudo, o que se pretende eliminar com a nova discussão. Ouça a entrevista completa: