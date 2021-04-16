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cobertura da 2ª DOSE

Serra apura se moradores de outras cidades impactam procura de vacina

O entrevistado é o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT)

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:27
Sérgio Vidigal (PDT), prefeito da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura da Serra busca saber se moradores de outras cidades capixabas estão impactando na procura pela segunda dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi dada pelo prefeito serrano, Sérgio Vidigal (PDT), em entrevista ao CBN Cotidiano. Nesta sexta-feira (16), o município disponibilizou mais 6.280 doses do imunizante contra o coronavírus para idosos de 60 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose e para idosos com 70 anos ou mais que deverão receber a segunda dose. Ouça a entrevista completa.

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