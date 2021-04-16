Serra apura se moradores de outras cidades impactam procura de vacina

A Prefeitura da Serra busca saber se moradores de outras cidades capixabas estão impactando na procura pela segunda dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi dada pelo prefeito serrano, Sérgio Vidigal (PDT), em entrevista ao CBN Cotidiano. Nesta sexta-feira (16), o município disponibilizou mais 6.280 doses do imunizante contra o coronavírus para idosos de 60 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose e para idosos com 70 anos ou mais que deverão receber a segunda dose. Ouça a entrevista completa.