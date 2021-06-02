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Serra abre 11 mil vagas para vacinar contra Covid-19

Acompahne detalhes na entrevista com a secretária municipal de Saúde, Bernadete Coelho

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:44

Publicado em 

02 jun 2021 às 11:44
Ampola da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19
Ampola da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
A prefeitura da Serra abre, nesta quarta-feira (2), vagas para mais de 11 mil doses da vacina contra a covid-19. Entre os grupos que podem agendar a vacina está o de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, além de gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades da fase 1 (síndrome de down, deficiência mental/intelectual, obesidade mórbida, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica em diálise, fibrose cística) e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 18 e 59 anos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde da Serra, Bernadete Coelho, fala sobre o assunto. O agendamento será aberto a partir das 18 horas. Ouça as explicações!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bernadeth Coelho - 02-06-21.mp3

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