Serra abre 11 mil vagas para vacinar contra Covid-19

A prefeitura da Serra abre, nesta quarta-feira (2), vagas para mais de 11 mil doses da vacina contra a covid-19. Entre os grupos que podem agendar a vacina está o de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, além de gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades da fase 1 (síndrome de down, deficiência mental/intelectual, obesidade mórbida, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica em diálise, fibrose cística) e demais comorbidades da fase 2 que tenham idade entre 18 e 59 anos. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde da Serra, Bernadete Coelho, fala sobre o assunto. O agendamento será aberto a partir das 18 horas. Ouça as explicações!