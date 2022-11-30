Serra: Avenida Audifax Barcelos deverá ter trânsito restabelecido até esta sexta-feira (02)

A Avenida Audifax Barcelos, uma das principais vias da Serra, sofreu com o grande volume de chuva que atinge o Estado. Parte do canteiro central cedeu entre o trecho asfaltado para os veículos e a ciclovia, abrindo uma cratera que coloca em risco o tráfego de veículos. Segundo a administração municipal, equipes da Secretaria de Obras estão realizam uma intervenção para restabelecer a via de acesso aos motoristas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, detalha a intervenção. Segundo a prefeitura, a obra só deverá estar totalmente concluída num período de 30 dias. No entanto, até a próxima sexta-feira (02), a secretaria de Obras pretende liberar o trânsito nos dois sentidos da via.