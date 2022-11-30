Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Serra: Avenida Audifax Barcelos deverá ter trânsito restabelecido até esta sexta-feira (02)
Chuva

Serra: Avenida Audifax Barcelos deverá ter trânsito restabelecido até esta sexta-feira (02)

No entanto, a obra do canteiro só deverá estar totalmente concluída num período de 30 dias

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 nov 2022 às 11:05
Cratera na Audifax Barcelos
Cratera na Audifax Barcelos Crédito: Divulgação/Prefeitura da Serra
A Avenida Audifax Barcelos, uma das principais vias da Serra, sofreu com o grande volume de chuva que atinge o Estado. Parte do canteiro central cedeu entre o trecho asfaltado para os veículos e a ciclovia, abrindo uma cratera que coloca em risco o tráfego de veículos. Segundo a administração municipal, equipes da Secretaria de Obras estão realizam uma intervenção para restabelecer a via de acesso aos motoristas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, detalha a intervenção. Segundo a prefeitura, a obra só deverá estar totalmente concluída num período de 30 dias. No entanto, até a próxima sexta-feira (02), a secretaria de Obras pretende liberar o trânsito nos dois sentidos da via. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Halpher Luiggi - 30-11-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais
Imagem de destaque
ES tem 17 seleções e concursos abertos com mais de 1.900 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados