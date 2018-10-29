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Serginho Groisman: "Carreira, sonho e desafios"

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 17:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 out 2018 às 17:54
Que o mundo está passando por grandes transformações já não é segredo. Mas e no mercado de trabalho? Como se adaptar a tais transformações visando a uma boa colocação profissional? E, para os jovens, em especial? Como se guiar para alcançar um bom posicionamento no mercado? Pensando nisso, o Jornal A Gazeta produz anualmente o Guia de Profissões.
Nesta edição, o caderno traz diversos assuntos que interessam aos ingressantes ao mercado de trabalho e às universidades. E quem vem a Vitória, nesta quarta-feira (31), para o lançamento da publicação, é o jornalista e apresentador do programa Altas Horas, Serginho Groisman. Ele vem para a primeira edição do evento Arena de Profissões e apresenta a palestra com o tema “Carreira, sonho e desafios”. A palestra acontecerá no Vitória Grand Hall, dia 31 de outubro, às 9h. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele já adianta os principais temas que serão tratados na conversa. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Serginho Groisman - 29-10-18.mp3

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