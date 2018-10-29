Serginho Groisman: "Carreira, sonho e desafios"

Que o mundo está passando por grandes transformações já não é segredo. Mas e no mercado de trabalho? Como se adaptar a tais transformações visando a uma boa colocação profissional? E, para os jovens, em especial? Como se guiar para alcançar um bom posicionamento no mercado? Pensando nisso, o Jornal A Gazeta produz anualmente o Guia de Profissões.

Nesta edição, o caderno traz diversos assuntos que interessam aos ingressantes ao mercado de trabalho e às universidades. E quem vem a Vitória, nesta quarta-feira (31), para o lançamento da publicação, é o jornalista e apresentador do programa Altas Horas, Serginho Groisman. Ele vem para a primeira edição do evento Arena de Profissões e apresenta a palestra com o tema “Carreira, sonho e desafios”. A palestra acontecerá no Vitória Grand Hall, dia 31 de outubro, às 9h. Em entrevista ao CBN Cotidiano ele já adianta os principais temas que serão tratados na conversa. Confira!