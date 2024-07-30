Serenata de Amor: nova versão conta com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos

O Serenata de Amor, que virou símbolo do capixaba, volta às raízes, após anos sendo produzido com uma receita diferente da original. A nova versão conta agora com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos para agradar o paladar do público do Espírito Santo e também de outros mercados. A Chocolates Garoto, em Vila Velha, promete que a nova versão desse clássico chocolate tem mais cremosidade e crocância no wafer e se aproxima ao máximo da proposta original. O recheio ganhou mais castanha de caju. A diretora de Marketing da Nestlé, Mariana Marcussi, conta que a opinião dos capixabas sobre o Serenata foi fundamental para a mudança na receita, que foi feita após a realização de uma pesquisa com consumidores na Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!