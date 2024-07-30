Serenata de Amor: nova versão conta com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos

O Serenata de Amor, que virou símbolo do capixaba, volta às raízes, após anos sendo produzido com uma receita diferente da original. A nova versão conta agora com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos para agradar o paladar do público do Espírito Santo e também de outros mercados. A Chocolates Garoto, em Vila Velha, promete que a nova versão desse clássico chocolate tem mais cremosidade e crocância no wafer e se aproxima ao máximo da proposta original. O recheio ganhou mais castanha de caju. A diretora de Marketing da Nestlé, Mariana Marcussi, conta que a opinião dos capixabas sobre o Serenata foi fundamental para a mudança na receita, que foi feita após a realização de uma pesquisa com consumidores na Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Mariana Marcussi - 30-07-24
Quatro protótipos do bombom foram apresentadas para 225 pessoas, que escolheram a receita que mais se assemelhava ao bombom original. Antes da pesquisa ser realizada com os consumidores, as fórmulas também foram avaliadas pelos colaboradores da linha de produção da Garoto. Eles escolheram a mesma receita que os clientes. O teste de produto foi conduzido pela Ipsos entre 25 e 31 de outubro do ano passado.