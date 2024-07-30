Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Serenata de Amor: nova versão conta com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos
Capixaba

Serenata de Amor: nova versão conta com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos

Ouça detalhes na entrevista com diretora de Marketing da Nestlé, Mariana Marcussi

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 jul 2024 às 10:42
Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha
Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha Crédito: Vitor Jubini
O Serenata de Amor, que virou símbolo do capixaba, volta às raízes, após anos sendo produzido com uma receita diferente da original. A nova versão conta agora com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos para agradar o paladar do público do Espírito Santo e também de outros mercados. A Chocolates Garoto, em Vila Velha, promete que a nova versão desse clássico chocolate tem mais cremosidade e crocância no wafer e se aproxima ao máximo da proposta original. O recheio ganhou mais castanha de caju. A diretora de Marketing da Nestlé, Mariana Marcussi, conta que a opinião dos capixabas sobre o Serenata foi fundamental para a mudança na receita, que foi feita após a realização de uma pesquisa com consumidores na Grande Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Mariana Marcussi - 30-07-24
Quatro protótipos do bombom foram apresentadas para 225 pessoas, que escolheram a receita que mais se assemelhava ao bombom original. Antes da pesquisa ser realizada com os consumidores, as fórmulas também foram avaliadas pelos colaboradores da linha de produção da Garoto. Eles escolheram a mesma receita que os clientes. O teste de produto foi conduzido pela Ipsos entre 25 e 31 de outubro do ano passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados