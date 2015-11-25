"Serão de seis meses a um ano para se chegar às causas desse acidente"

Vinte dias após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, há poucas respostas e muito estrago pela lama de rejeitos de minério que atravessou Minas Gerais e o Espírito Santo, pelo Rio Doce, e agora chega ao litoral capixaba. O diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, diz que ainda não se sabe o que causou o rompimento e que serão necessários ao menos de seis meses a um ano para descobrir o que houve de fato.