Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Serão de seis meses a um ano para se chegar às causas desse acidente"
TRAGÉDIA SEM FIM

"Serão de seis meses a um ano para se chegar às causas desse acidente"

A afirmação é do diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, que diz que ainda não se sabe o que causou o rompimento das barragens em Mariana

Publicado em 25 de Novembro de 2015 às 14:35

Publicado em 

25 nov 2015 às 14:35
Vinte dias após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, há poucas respostas e muito estrago pela lama de rejeitos de minério que atravessou Minas Gerais e o Espírito Santo, pelo Rio Doce, e agora chega ao litoral capixaba. O diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, diz que ainda não se sabe o que causou o rompimento e que serão necessários ao menos de seis meses a um ano para descobrir o que houve de fato.
Ouça a entrevista concedida aos jornalistas da redação multimídia da Rede Gazeta, Abdo Filho e Carla Sá.
Entrevista - Abdo Filho e Carla Sá - Presidente da Samarco - 25-11-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028
Imagem de destaque
Temporal com queda de granizo atinge cidades do Caparaó do ES
Imagem de destaque
Risco de AVC cresce no frio: veja 5 dicas para se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados