'Ser ou não obeso não é apenas saber comer e se exercitar, e sim uma questão de privilégio'

A obesidade é o tema central do curta-metragem "Não é uma escolha" que será lançado nesta terça-feira, 15, às 19 horas, no Cine Jardins. O filme é uma produção do Laboratório de Pesquisa em Nutrição e Saúde de Populações (Pensa), vinculado aos programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e em Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). “A obra trata da questão da obesidade, seus determinantes e políticas de promoção da saúde. Discutimos que não se trata apenas de saber escolher alimentos mais saudáveis ou realizar atividades físicas, mas sim de ter acesso e o privilégio de escolher o que comer e quando comer, e fazer atividade física”, explica a professora Maria del Carmen Molina, coordenadora do projeto e do Pensa, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: