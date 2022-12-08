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Segurança

Sequestro-relâmpago: aumento de casos acende alerta e polícia orienta sobre o que fazer

Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Vítor Nunes Lima, subcomandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, fala sobre o assunto

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2022 às 10:44
Mulher é vítima de sequestro relâmpago em Jardim da Penha
Mulher é vítima de sequestro relâmpago em Jardim da Penha Crédito: Reprodução
Nos dois últimos meses, quatro mulheres foram vítimas de sequestros-relâmpagos em Jardim da Penha, em Vitória. A prática desse crime vem aumentando na Grande Vitória e acende um alerta no bairro. Na noite de quinta-feira (1), duas moradoras passaram por este tipo de situação. O primeiro caso envolveu uma professora de 41 anos. Ela foi rendida em frente ao prédio onde mora. O bandido entrou no carro, circulou com ela e acabou por libertá-la sem levar nada. Pouco tempo depois, uma outra mulher de 39 anos foi rendida e dela o criminoso conseguiu roubar R$ 8 mil, entre o dinheiro que estava com ela e transferência bancária pelo celular. A polícia acredita que os dois crimes foram cometidos pela mesma pessoa. Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Vítor Nunes Lima, subcomandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, fala sobre o assunto. 
O capitão Vítor da Polícia Militar informou que a corporação está realizando patrulhamento no bairro e que a ordem é abordar possíveis suspeitos. Além disso, que a Polícia Militar já está com uma operação em andamento, com um efetivo extra em Jardim da Penha pra evitar esse tipo de crime. “Com a abordagem e a circulação de viaturas, a nossa estratégia é coibir esse tipo de crime. Infelizmente, quando acontece, cabe tanto o serviço reservado da PM quanto da PC fazer a investigação para identificar e prender os autores dessa prática criminosa”, explica. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Capitão Vítor Nunes Lima - 08-12-22.mp3

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