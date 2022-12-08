Sequestro-relâmpago: aumento de casos acende alerta e polícia orienta sobre o que fazer

Nos dois últimos meses, quatro mulheres foram vítimas de sequestros-relâmpagos em Jardim da Penha, em Vitória. A prática desse crime vem aumentando na Grande Vitória e acende um alerta no bairro. Na noite de quinta-feira (1), duas moradoras passaram por este tipo de situação. O primeiro caso envolveu uma professora de 41 anos. Ela foi rendida em frente ao prédio onde mora. O bandido entrou no carro, circulou com ela e acabou por libertá-la sem levar nada. Pouco tempo depois, uma outra mulher de 39 anos foi rendida e dela o criminoso conseguiu roubar R$ 8 mil, entre o dinheiro que estava com ela e transferência bancária pelo celular. A polícia acredita que os dois crimes foram cometidos pela mesma pessoa. Em entrevista à CBN Vitória, o capitão Vítor Nunes Lima, subcomandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, fala sobre o assunto.