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"Sequestro do Pix" em Jardim da Penha: entenda como quadrilha agia

Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Isaac Rubim, detalha os atos

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 12:43

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 jan 2023 às 12:43
Integrande da Quadrila que fazia
Integrande da Quadrila que fazia "Sequestro do Pix" foi preso em Jardim da Penha Crédito: Fernando Madeira
Um homem, identificado como Guilherme Lourenço da Costa, de 24 anos, foi preso suspeito de liderar a organização criminosa especializada em fazer sequestros-relâmpagos com a exigência de Pix, em Jardim da Penha, Vitória. Os detalhes da prisão e das investigações foram divulgados na quarta-feira (11). Guilherme atuava como líder intelectual do grupo e foi preso na sexta-feira (6) durante uma operação em Vila Velha, na Grande Vitória. O suspeito, de acordo com as investigações, não só indicava as vítimas para seus comparsas como utilizava os cartões bancários roubados para fazer compras. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Isaac Rubim, fala sobre a ocorrência desses crimes no bairro. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Major Isaac Rubim - 12-01-23.mp3

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