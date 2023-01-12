"Sequestro do Pix" em Jardim da Penha: entenda como quadrilha agia

Um homem, identificado como Guilherme Lourenço da Costa, de 24 anos, foi preso suspeito de liderar a organização criminosa especializada em fazer sequestros-relâmpagos com a exigência de Pix, em Jardim da Penha, Vitória. Os detalhes da prisão e das investigações foram divulgados na quarta-feira (11). Guilherme atuava como líder intelectual do grupo e foi preso na sexta-feira (6) durante uma operação em Vila Velha, na Grande Vitória. O suspeito, de acordo com as investigações, não só indicava as vítimas para seus comparsas como utilizava os cartões bancários roubados para fazer compras. Em entrevista à CBN Vitória, o Comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, Major Isaac Rubim, fala sobre a ocorrência desses crimes no bairro. Ouça a conversa completa!