Sentimos mais dor no frio? Especialista explica a relação!

Na próxima quinta-feira (20), o inverno começa oficialmente em todo o hemisfério sul. Com a queda das temperaturas e previsão de tempo nublado no Espírito Santo, é comum que algumas pessoas relatem aumento de dor nos músculos e articulações. Principalmente pacientes que possuam alguma dor crônica, como artrite, podem sofrer com o processo inflamatório do corpo. Mas, de fato, há alguma ligação entre o frio e as dores que sentimos? Em entrevista à CBN Vitória, o neurologista e especialista em dor, Ramon Dias, explica que essa relação pode ser atribuída a fatores climáticos, mas também comportamentais. Ouça a conversa completa!