Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Saúde

Sentimos mais dor no frio? Especialista explica a relação!

Ouça entrevista com o neurologista e especialista em dor, Ramon Dias

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2024 às 10:53
Dor na lombar
Dor na lombar Crédito: Shutterstock
Na próxima quinta-feira (20), o inverno começa oficialmente em todo o hemisfério sul. Com a queda das temperaturas e previsão de tempo nublado no Espírito Santo, é comum que algumas pessoas relatem aumento de dor nos músculos e articulações. Principalmente pacientes que possuam alguma dor crônica, como artrite, podem sofrer com o processo inflamatório do corpo. Mas, de fato, há alguma ligação entre o frio e as dores que sentimos? Em entrevista à CBN Vitória, o neurologista e especialista em dor, Ramon Dias, explica que essa relação pode ser atribuída a fatores climáticos, mas também comportamentais. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ramon D'Ângelo Dias - 18-06-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados