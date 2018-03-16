Sensação térmica pode passar dos 40° nesta sexta-feira

As temperaturas que já seguiam altas ao longo desta semana podem passar dos 36 graus nesta sexta-feira (16), no Espírito Santo. A chamada sensação térmica também pode passar de 40º em algumas regiões do Estado. Segundo o meteorologista do Centro Capixaba de Meteorologia, Hugo Ramos, já na manhã desta sexta, a estação meteorológica localizada em Goiabeiras, marcava 33,6º, com sensação térmica de 39º.