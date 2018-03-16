Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NO ESPÍRITO SANTO

Sensação térmica pode passar dos 40° nesta sexta-feira

A previsão é do Centro Capixaba de Meteorologia

Publicado em 16 de Março de 2018 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2018 às 11:14
As temperaturas que já seguiam altas ao longo desta semana podem passar dos 36 graus nesta sexta-feira (16), no Espírito Santo. A chamada sensação térmica também pode passar de 40º em algumas regiões do Estado. Segundo o meteorologista do Centro Capixaba de Meteorologia, Hugo Ramos, já na manhã desta sexta, a estação meteorológica localizada em Goiabeiras, marcava 33,6º, com sensação térmica de 39º.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 16-03-18
A previsão do tempo para este fim de semana — o último deste verão — também é de sol, com temperaturas elevadas na Grande Vitória. Chuvas isoladas podem ocorrer no Sul, Guarapari e Região Serrana. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo flagra momento em que caminhão-tanque tomba em Alfredo Chaves
Vídeo mostra tombamento de caminhão-tanque que explodiu em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
'CPF capixaba': quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025, mostra pesquisa inédita
Prova de concurso público
Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados