Sensação térmica pode passar dos 40° nesta sexta-feira

As temperaturas que já seguiam altas ao longo desta semana podem passar dos 36 graus nesta sexta-feira (16), no Espírito Santo. A chamada sensação térmica também pode passar de 40º em algumas regiões do Estado. Segundo o meteorologista do Centro Capixaba de Meteorologia, Hugo Ramos, já na manhã desta sexta, a estação meteorológica localizada em Goiabeiras, marcava 33,6º, com sensação térmica de 39º.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 16-03-18
A previsão do tempo para este fim de semana — o último deste verão — também é de sol, com temperaturas elevadas na Grande Vitória. Chuvas isoladas podem ocorrer no Sul, Guarapari e Região Serrana.