Senai em Vitória será ampliado e ganha nova arquitetura para abrigar instituto tecnológico

Localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória, o Senai vai passar por uma transformação na sua fachada e também no seu interior. Por dentro, haverá ampliação em 600 metros quadrados em laboratórios, sendo que no total, a área total construída será ampliada de 10 mil para 15 mil metros quadrados.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o gerente da instituição Ewandro Petrocchi, revela que a fachada será totalmente reformada e que a nova arquitetura vai marcar uma nova fase do local. "Haverá também um instituto tecnológico voltado para a área de metal-mecânica, que contará com laboratórios, consultoria e realização de pesquisas. Desenvolvendo inovação, pois o setor necessita de um instituo de inovação tecnológica", disse.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Evandro - 07-05-15