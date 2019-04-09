Senador Marcos do Val detalha ameaças e o encontro com ministro Moro

O senador capixaba Marcos do Val (PPS), relator do pacote anticrime, se reuniu ontem (9) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autor do projeto. O senador avalia que grande parte do pacote anticrime é bom, e afirmou a conversa com Moro serviu para a realização de ajustes pontuais para o projeto, o qual ele elogia.

Do Val e sua família foram ameaçados, no início deste mês, por conta da ligação do político com o projeto. A irmã do senador, que vivia no Espírito Santo, precisou deixar o Estado, já que os criminosos a ameaçaram de morte caso o pacote anticrime fosse aprovado. Nesta edição, o senador Marcos do Val detalha o encontro com o ministro Moro e relata as ameaças sofridas.