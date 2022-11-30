Senador Contarato integra grupo de transição do governo Lula

O senador capixaba Fabiano Contarato (PT-ES) foi nomeado como integrante da equipe de transição do presidente eleito Lula (PT). Contarato participa do grupo que trata de Justiça e Segurança Pública. O senador do Espírito Santo foi professor de Direito Penal e de Processo Penal por mais de 20 anos, atuou por 27 anos como delegado na Polícia Civil e também foi diretor-geral do Detran-ES e corregedor-geral da Secretaria de Estado de Controle e Trânsparência (Secont/ES). Em entrevista a à CBN Vitória, o senador fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabiano Contarato - 30-11-22.mp3
A transição escolheu 15 temas prioritários que devem ser tratados antes da posse de Lula: armas; milícias; crimes ambientais; acesso à Justiça; Estado Democrático de direito; drogas; cooperação judicial internacional; inteligência policial; polícias técnicas (Abin e perícia); Arquivo Nacional; organização de orçamento da área; Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci); desencarceramento; crimes digitais e resoluções de justiça restaurativa.