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Capixabas Pelo Mundo

"Sempre tive vontade de fazer intercâmbio", diz capixaba que vive na Irlanda

Conheça a história de Patrícia Trazzi

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 18:04

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

08 ago 2024 às 18:04
Patrícia Trazzi, atualmente, vive na Irlanda do Norte
Patrícia Trazzi, atualmente, vive na Irlanda do Norte Crédito: Arquivo Pessoal
Patrícia Trazzi é professora de educação física de formação e sempre teve vontade de viver experiências fora do país. A primeira vez que esteve na Europa foi com 25 anos quando fez intercâmbio de férias em Londres. Desde então, a vontade de voltar a se aventurar mundo à fora ficou no coração. Com o incentivo da mãe, Patrícia embarcou rumo à Irlanda, em janeiro de 2020. Atualmente, é na Irlanda do Norte que a capixaba trabalha e divide a vida com seu amado. "Sempre tive vontade de fazer intercâmbio", disse. Ouça os detalhes da história neta edição de "Capixabas Pelo Mundo". Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 08-08-24

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