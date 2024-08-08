"Sempre tive vontade de fazer intercâmbio", diz capixaba que vive na Irlanda

Patrícia Trazzi é professora de educação física de formação e sempre teve vontade de viver experiências fora do país. A primeira vez que esteve na Europa foi com 25 anos quando fez intercâmbio de férias em Londres. Desde então, a vontade de voltar a se aventurar mundo à fora ficou no coração. Com o incentivo da mãe, Patrícia embarcou rumo à Irlanda, em janeiro de 2020. Atualmente, é na Irlanda do Norte que a capixaba trabalha e divide a vida com seu amado. "Sempre tive vontade de fazer intercâmbio", disse. Ouça os detalhes da história neta edição de "Capixabas Pelo Mundo". Ouça a conversa completa!