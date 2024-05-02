Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Sempre sonhamos em fazer intercâmbio", compartilha capixaba que estuda na Austrália
Capixabas Pelo Mundo

"Sempre sonhamos em fazer intercâmbio", compartilha capixaba que estuda na Austrália

Conheça a história de Krishna Dalcamini Klein

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 17:14

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

02 mai 2024 às 17:14
Krishna Dalcamini Klein e seu marido fazem intercâmbio na Austrália
Krishna Dalcamini Klein e seu marido fazem intercâmbio na Austrália Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", conheceremos a história de Krishna Dalcamini Klein. Desde pequena, a capixaba sempre sonhou em viver uma experiência fora do país mas foi só adulta e casada que viu uma oportunidade. Depois do parceiro dar entrada no processo de reconhecimento da cidadania luxemburguesa, o casal começou a colocar em prática o plano de se mudar para Portugal e começar a viver na Europa. Atualmente, os dois fazem um curso de inglês na Austrália! Ouça a conversa completa e saiba mais!
Capixabas Pelo Mundo - 02-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados