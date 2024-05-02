"Sempre sonhamos em fazer intercâmbio", compartilha capixaba que estuda na Austrália

Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", conheceremos a história de Krishna Dalcamini Klein. Desde pequena, a capixaba sempre sonhou em viver uma experiência fora do país mas foi só adulta e casada que viu uma oportunidade. Depois do parceiro dar entrada no processo de reconhecimento da cidadania luxemburguesa, o casal começou a colocar em prática o plano de se mudar para Portugal e começar a viver na Europa. Atualmente, os dois fazem um curso de inglês na Austrália! Ouça a conversa completa e saiba mais!