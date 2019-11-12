CHUVA NO ES

Sempre que chove no Rio de Janeiro, chove aqui no Espírito Santo?

Mito ou verdade? Ouça o que diz o meteorologista Hugo Ramos

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 13:11

Fernanda Queiroz

“Sempre que chove no Rio de Janeiro, chove aqui no Espírito Santo?” Você já deve ter falado ou ouvido essa frase, mas será que ela é realmente verdadeira? Quem esclarece o assunto é o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos. É fato que os principais sistemas meteorológicos que ocasionam chuva nos territórios fluminense e capixaba são os sistemas frontais e zonas de convergência, popularmente conhecidos como “frentes frias” e “Zona de Convergência do Atlântico Sul”.
No hemisfério Sul, as frentes frias se propagam de sul para norte. Assim, de forma lógica, após passar pelo Rio de Janeiro, caso esse sistema ainda continue seu deslocamento para norte, o mesmo acabará atingindo o Espírito Santo. É daí que vem toda essa história de “choveu no Rio, choveu aqui”, porém nem todos os sistemas meteorológicos que provocam chuva no Rio se deslocam e passam pelo ES, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, Hugo Ramos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 12-11-19

