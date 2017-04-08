Semana Santa: dicas para escolha de peixes, mariscos e palmito

A torta capixaba é tradição durante a Semana Santa, especialmente consumida na sexta-feira. Restaurantes de todo o Espírito Santo intensificam os trabalhos para atender a demanda, mas é nessa época que muitas famílias também vão para a cozinha preparar a torta capixaba para o almoço. Em entrevista ao programa CBN Vitória, a chef Alessandra Alcure dá algumas dicas para a escolha do peixe, palmito e mariscos. Sobre o palmito, para quem compra uma peça grande, ela ainda orienta como conservar na geladeira. E ainda comenta sobre o que devemos observar ao escolher o sururu:
Entrevista - Fabio Botacin - Alessandra Alcure - 08-04-17