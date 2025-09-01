"Semana do Pescado" promete preços mais baixos para tilápia, atum e camarão no ES; entenda

A "Semana do Pescado 2025" será realizada em todo o Brasil entre esta segunda-feira, 1º, e 15 de setembro, trazendo ações que envolvem o setor pesqueiro, restaurantes, supermercados, peixarias, instituições e representantes da cadeia produtiva do pescado. A campanha, realizada anualmente, tem como principal objetivo incentivar o consumo de pescado, ampliando as vendas em comparação com os períodos normais. Para isso, diversos pontos de venda, como supermercados, peixarias, restaurantes e feiras livres, vão oferecer promoções especiais e preços atrativos durante o período. O coordenador da Câmara setorial de eventos e Inovação do SindiPesca, Rafael Viola, já adianta que tilápia, atum e camatão estarão em média 20% mais baratos nas peixarias da Grande Vitória.