Semana do Consumidor: bancos são líderes em reclamações e queixas

Bancos são líderes de reclamação nos Procons, principalmente referente à queixas referentes ao crédito consignado. A lista foi divulgada na semana em que se lembra o Dia do Consumidor. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora do Procon de Vitória, Denize Izaita, explicou que o consumidor hoje pode fazer audiência online e isso facilitou muito para o cidadão que foi prejudicado na compra de um produto ou contratação de um serviço. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Mario Bonella - Denize Izaita - 16-03-22.mp3