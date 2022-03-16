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Semana do Consumidor: bancos são líderes em reclamações e queixas

A gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita, detalha as principais queixas que chegam ao órgão

Publicado em 16 de Março de 2022 às 17:54

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

16 mar 2022 às 17:54
Criminosos miram aplicativos de bancos
Aplicativos de bancos Crédito: Freepik
Bancos são líderes de reclamação nos Procons, principalmente referente à queixas referentes ao crédito consignado. A lista foi divulgada na semana em que se lembra o Dia do Consumidor. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora do Procon de Vitória, Denize Izaita, explicou que o consumidor hoje pode fazer audiência online e isso facilitou muito para o cidadão que foi prejudicado na compra de um produto ou contratação de um serviço. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Mario Bonella - Denize Izaita - 16-03-22.mp3

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