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ENTREVISTA

"Semana do Brasil" pretende estimular vendas do varejo, aponta CDL

As lojas capixabas estão cadastradas em uma lista no site da campanha, que pode ser acessada em brasil.gov.br/semanadobrasil/participantes

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 12:18

Publicado em 

06 set 2019 às 12:18
Começa nesta sexta (06) e vai até o dia 15 de setembro a ‘Semana do Brasil’. A iniciativa pretende movimentar a economia do país através da união do poder público e de empreendimentos privados, em todos os estados. Segundo o Governo Federal, criador do projeto, a semana, que promete ser uma espécie de “Black Friday” brasileira, vai gerar oportunidades tanto para quem produz, como para quem consome, independente do porte ou do setor. Os descontos devem chegar até 70%. Ouça os detalhes com Adriano Ohnesorg, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória.
Entrevista - Patricia Vallim - Adriano Ohnesorg - 06-09-19
As lojas capixabas estão cadastradas em uma lista no site da campanha, que pode ser acessada em brasil.gov.br/semanadobrasil/participantes. Ohnesorg explica que, historicamente, setembro acaba por ser um mês sem grandes atrativos ao comércio com datas comemorativas - como outubro, com o Dia das Crianças ou dezembro, com as festas de fim de ano - e, por isso, a iniciativa é avaliada com bons olhos para estimular as vendas.
 

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