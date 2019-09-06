"Semana do Brasil" pretende estimular vendas do varejo, aponta CDL

Começa nesta sexta (06) e vai até o dia 15 de setembro a ‘Semana do Brasil’. A iniciativa pretende movimentar a economia do país através da união do poder público e de empreendimentos privados, em todos os estados. Segundo o Governo Federal, criador do projeto, a semana, que promete ser uma espécie de “Black Friday” brasileira, vai gerar oportunidades tanto para quem produz, como para quem consome, independente do porte ou do setor. Os descontos devem chegar até 70%. Ouça os detalhes com Adriano Ohnesorg, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória.