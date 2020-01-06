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Semana começa com novos valores na tarifa do Transcol

Fábio Damasceno, Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, explicou o aumento e ainda falou sobre estudos para um terminal do Transcol em Viana e trem urbano entre Vitória e Serra, novidades para o Bike GV e aquaviário

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:40

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:40
O Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN-GV) decidiu, na última sexta, dia 3, reajustar em 4% o preço da passagem do Transcol. Com o aumento, o valor cobrado de segunda-feira a sábado nos ônibus convencionais vai passar de R$ 3,75 para R$ 3,90. Já a passagem no domingo salta de R$ 3,25 para R$ 3,40. Os preços dos seletivos passam de R$ 6,05 para R$ 6,35; R$ 6,65 para R$ 6,95; e de R$ 7,05 para R$ 7,35, claro, dependendo da linha. O valor do Bike GV sobe R$ 0,10, passando a ser de R$ 1,95. Os novos valores começaram a valer ontem, domingo (5).
Fábio Damasceno, Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, explicou o aumento e ainda falou sobre estudos para um terminal do Transcol em Viana e trem urbano entre Vitória e Serra, novidades para o Bike GV e aquaviário. Confira.
Entrevista - Patricia Vallim - Fábio Damasceno - 06-01-20

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