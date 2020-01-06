Semana começa com novos valores na tarifa do Transcol

O Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN-GV) decidiu, na última sexta, dia 3, reajustar em 4% o preço da passagem do Transcol. Com o aumento, o valor cobrado de segunda-feira a sábado nos ônibus convencionais vai passar de R$ 3,75 para R$ 3,90. Já a passagem no domingo salta de R$ 3,25 para R$ 3,40. Os preços dos seletivos passam de R$ 6,05 para R$ 6,35; R$ 6,65 para R$ 6,95; e de R$ 7,05 para R$ 7,35, claro, dependendo da linha. O valor do Bike GV sobe R$ 0,10, passando a ser de R$ 1,95. Os novos valores começaram a valer ontem, domingo (5).