Semaglutida: o que é o remédio para emagrecer e quais os seus riscos?

Nos últimos meses, a semaglutida se popularizou em todo o mundo pelo tratamento da obesidade. No Brasil, o medicamento está entre os que mais movimentaram dinheiro em farmácias. Aplicado na barriga, por meio de uma “caneta”, a medicação promete reduzir a vontade de comer e contribuir para o emagrecimento. Em entrevista à CBN Vitória, a endocrinologista Lusanere Cruz explica como funciona este medicamento, o que o fez se tornar tão popular e quais seus riscos. Ouça a conversa completa!