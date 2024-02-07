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Saúde

Semaglutida: o que é o remédio para emagrecer e quais os seus riscos?

Ouça entrevista com a médica endocrinologista, Lusanere Cruz

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2024 às 11:52
ozempic
ozempic Crédito: Shutterstock
Nos últimos meses, a semaglutida se popularizou em todo o mundo pelo tratamento da obesidade. No Brasil, o medicamento está entre os que mais movimentaram dinheiro em farmácias. Aplicado na barriga, por meio de uma “caneta”, a medicação promete reduzir a vontade de comer e contribuir para o emagrecimento. Em entrevista à CBN Vitória, a endocrinologista Lusanere Cruz explica como funciona este medicamento, o que o fez se tornar tão popular e quais seus riscos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lusanere Cruz - 07-02-24

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