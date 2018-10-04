Semáforos: Vitória explica situação da sincronia

A situação que envolve a sincronia dos semáforos em Vitória é um tema que gera dúvida recorrente entre os ouvintes da CBN Vitória. Mas, afinal, como ocorre essa sincronia? Como ocorre essa programação de tempo entre os semáforos nas avenidas da Capital? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Luiz Paulo de Figueiredo, detalha o assunto e também destaca outros pontos envolvendo o trânsito na capital - como a necessidade de incentivo a novos modais de transporte - como ciclovias -, e o investimento em semáforos inteligentes. Confira!