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Semáforos: Vitória explica situação da sincronia

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 18:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 out 2018 às 18:43
A situação que envolve a sincronia dos semáforos em Vitória é um tema que gera dúvida recorrente entre os ouvintes da CBN Vitória. Mas, afinal, como ocorre essa sincronia? Como ocorre essa programação de tempo entre os semáforos nas avenidas da Capital? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Luiz Paulo de Figueiredo, detalha o assunto e também destaca outros pontos envolvendo o trânsito na capital - como a necessidade de incentivo a novos modais de transporte - como ciclovias -, e o investimento em semáforos inteligentes. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Paulo Figueiredo - 04-10-18~1.mp3
 
 

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