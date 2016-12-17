Semáforos inteligentes serão usados para melhorar trânsito em Vila Velha, diz Max Filho

Um dos principais problemas apontados pela população em relação às cidades tem sido o trânsito. Esse ponto também foi destacado na entrevista deste sábado com o prefeito eleito de Vila Velha, Max Filho, que ainda analisou outros temas da cidade como fiscalização de serviços, turismo, qualidade das praias e formação de secretariado para 2017.

Questionado sobre o que pode ser feito para melhorar a circulação de veículos em Vila Velha, Max ressaltou a importância de um sistema semafórico inteligente. "Vamos desenvolver o processo de semáforo inteligente, que pelo tráfego vai adequar os tempos de verde e vermelho, nas vias mais utilizadas naquele momento. Mas não há solução para o transporte urbano sem discutir o transporte de passageiros. Há proposta de integração dos sistemas municipais de Vitória e Vila Velha ao Sistema Transcol, mas isso depende de vários fatores para estabelecer isso. Vamos dialogar. Para se ter ideia, em Via Velha as linhas da Sanremo concorrem com os trajetos do Transcol. Mas a municipal paga ISS, e o Transcol, não. A municipal não tem subsídio, mas o Transcol tem".