Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Semáforos inteligentes serão usados para melhorar trânsito em Vila Velha, diz Max Filho
ENTREVISTA

Semáforos inteligentes serão usados para melhorar trânsito em Vila Velha, diz Max Filho

O prefeito, que toma posse em janeiro de 2017, apontou o sistema como uma das melhorias que podem ser usadas para ajudar o trânsito na cidade

Publicado em 17 de Dezembro de 2016 às 12:53

Publicado em 

17 dez 2016 às 12:53
Um dos principais problemas apontados pela população em relação às cidades tem sido o trânsito. Esse ponto também foi destacado na entrevista deste sábado com o prefeito eleito de Vila Velha, Max Filho, que ainda analisou outros temas da cidade como fiscalização de serviços, turismo, qualidade das praias e formação de secretariado para 2017.
Questionado sobre o que pode ser feito para melhorar a circulação de veículos em Vila Velha, Max ressaltou a importância de um sistema semafórico inteligente. "Vamos desenvolver o processo de semáforo inteligente, que pelo tráfego vai adequar os tempos de verde e vermelho, nas vias mais utilizadas naquele momento. Mas não há solução para o transporte urbano sem discutir o transporte de passageiros. Há proposta de integração dos sistemas municipais de Vitória e Vila Velha ao Sistema Transcol, mas isso depende de vários fatores para estabelecer isso. Vamos dialogar. Para se ter ideia, em Via Velha as linhas da Sanremo concorrem com os trajetos do Transcol. Mas a municipal paga ISS, e o Transcol, não. A municipal não tem subsídio, mas o Transcol tem".
Ouça a entrevista na íntegra:
Retrospectiva 2016 - Prefeito Max Filho- 17-12-16

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados