Sem tapetes, Corpus Christi em Castelo ganha novo formato

Igreja Matriz, em Castelo Crédito: Fernando Madeira

Com o tema "O pão que eu darei é a minha carne para vida do mundo", a realização da festa de Corpus Christi, em Castelo, no Sul do Estado, será diferente neste ano em virtude da pandemia do novo coronavírus. O pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, Frei Antônio Rabanal Bueno, deu detalhes sobre o assunto no CBN Cotidiano. Entre as mudanças neste ano está a não confecção dos tradicionais tapetes da festividade. As missas terão a presença de fiéis no templo, limitado a 100 pessoas, com controle por senhas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Frei Antônio Rabanal Bueno - 10-06-20

"Valorizando o Sacramento da Eucaristia, que é o Centro da vida da Igreja, não teremos os tradicionais tapetes em respeito às normas de distanciamento social", explica. Ele também destaca que a Igreja convida a comunidade a decorar suas casas e fachadas, e o comércio a decorar suas vitrines, demonstrando que a tradição continua viva, mesmo num momento complicado em virtude da pandemia. "Contamos com a compreensão e o carinho diante deste panorama de pandemia e convidamos a todos a ficarem em casa", reitera.