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A partir deste sábado

Sem missa presencial, Convento da Penha anuncia volta de atividades

Em entrevista à CBN Vitória, Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha, traz detalhes de como vai ocorrer esse retorno e orientações a quem deseja ir ao local, que retoma atividades neste sábado (29)

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:09

Publicado em 

29 ago 2020 às 11:09
A partir deste sábado (29) o Convento da Penha contará com o retorno de algumas atividades, de forma gradual, seguindo os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras, ainda em meio à pandemia do novo coronavírus. Apesar do retorno parcial, as missas presenciais continuam interrompidas.
Em entrevista à CBN Vitória, Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha, traz detalhes de como vai ocorrer esse retorno e orientações a quem deseja ir ao local. Segundo a assessoria do Convento da Penha, nunca houve propriamente o seu fechamento.
"O portão permaneceu aberto em horários adaptados, bem como a lanchonete e a Secretaria. O acesso à Capela foi interrompido, no entanto, o fiel não foi privado da sua prece diante da Imagem da Padroeira uma vez que a porta do Santuário permaneceu aberta e, da varanda, as pessoas podiam oferecer seu olhar e suas preces". Confira as explicações!
Entrevista - Lucas Valadão - Frei Paulo Roberto Pereira - 29-08-20

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