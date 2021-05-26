Sem imposto, ação promete descontos de até 70% em lojas da Grande Vitória

Nesta quinta-feira (27) acontece a 15ª edição do Dia Livre de Impostos. Na ação anual, lojistas promovem uma campanha de conscientização tributária e se propõem a mostrar o peso dos impostos no bolso do contribuinte. Na Grande Vitória, os estabelecimentos prometem vender produtos sem o valor dos tributos, oferecendo descontos de até 70%.

O projeto, no Estado, é organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador da campanha Dia Livre de Impostos (DLI), Bruno Lima, que é membro da CDL Jovem, explica que uma das novidades deste ano é formato híbrido, ou seja, presencial e on-line. Ouça a entrevista completa: