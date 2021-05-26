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Dia Livre de Impostos

Sem imposto, ação promete descontos de até 70% em lojas da Grande Vitória

Os detalhes são do coordenador da campanha Dia Livre de Impostos (DLI) e membro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória, Bruno Lima

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 17:17

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 mai 2021 às 17:17
Comércio, descontos
Ação promete descontos no comércio Crédito: Freepik
Nesta quinta-feira (27) acontece a 15ª edição do Dia Livre de Impostos. Na ação anual, lojistas promovem uma campanha de conscientização tributária e se propõem a mostrar o peso dos impostos no bolso do contribuinte. Na Grande Vitória, os estabelecimentos prometem vender produtos sem o valor dos tributos, oferecendo descontos de até 70%.
O projeto, no Estado, é organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador da campanha Dia Livre de Impostos (DLI), Bruno Lima, que é membro da CDL Jovem, explica que uma das novidades deste ano é formato híbrido, ou seja, presencial e on-line. Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Bruno Lima - 26/05/2021

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