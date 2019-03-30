Sem higiene, geladeira pode ser foco de contaminação, alerta pesquisa

A limpeza da geladeira pode ser fundamental para prevenir nossa saúde contra casos de gastroenterite ou diarreia. Isso porque, sem essa atenção, o eletrodoméstico acaba sendo um local de contaminação dos alimentos ou produtos que consumimos. O alerta é da pesquisa realizada pela Faculdade de Biomedicina da UniMetrocamp, em Campinas, que apontou: cerca de 2 milhões de bactérias e 44 mil bolores e leveduras podem ser encontrados em geladeiras que não recebem a limpeza adequada.