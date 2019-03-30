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ENTREVISTA

Sem higiene, geladeira pode ser foco de contaminação, alerta pesquisa

Bactérias e leveduras podem se espalhar quando o eletrodoméstico não recebe a limpeza adequada e constante

Publicado em 30 de Março de 2019 às 14:21

Publicado em 

30 mar 2019 às 14:21
Crédito: Reprodução/Pixabay
A limpeza da geladeira pode ser fundamental para prevenir nossa saúde contra casos de gastroenterite ou diarreia. Isso porque, sem essa atenção, o eletrodoméstico acaba sendo um local de contaminação dos alimentos ou produtos que consumimos. O alerta é da pesquisa realizada pela Faculdade de Biomedicina da UniMetrocamp, em Campinas, que apontou: cerca de 2 milhões de bactérias e 44 mil bolores e leveduras podem ser encontrados em geladeiras que não recebem a limpeza adequada.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do estudo, Rosana Siqueira, explica o alerta. "Estamos nos contaminando dentro das nossas próprias casas. As pessoas só lembram de limpar a geladeira quando conseguem enxergar a sujeiras. Mas nem sempre o risco pode ser observado assim", disse. 
Ouça a explicação completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Rosana Siqueira - 13.12s - 30-03-19

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