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CARNAVAL NAS ONDAS DA CBN

Sem folia em 2021, reviva o carnaval capixaba através da história

Os entrevistados são Marcus Vinicius Sant'Ana e Any Cometti, especialistas em carnaval

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 18:58

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

12 fev 2021 às 18:58
Desfile da Unidos da Piedade no Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Rodrigo Gavini
Por conta da pandemia, 2021 será um ano sem carnaval, seja ele de rua ou de sambódromo. Mas isso não significa que você tem que deixar a festa de lado. Nesta edição do CBN Cotidiano, te convidamos para viver o carnaval nas ondas do rádio! Em uma roda de conversa - que facilmente poderia se transformar em uma roda de samba, conversamos com dois especialistas em carnaval para relembrar e reviver a história da folia capixaba. Os entrevistados são o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana, mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e a jornalista Any Cometti, pesquisadora de carnaval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Ouça!
Entrevista - Lucas Valadão - Marcus Vinicius e Any Cometti - 12-02-21

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