Sem folia em 2021, reviva o carnaval capixaba através da história

Por conta da pandemia, 2021 será um ano sem carnaval, seja ele de rua ou de sambódromo. Mas isso não significa que você tem que deixar a festa de lado. Nesta edição do CBN Cotidiano, te convidamos para viver o carnaval nas ondas do rádio! Em uma roda de conversa - que facilmente poderia se transformar em uma roda de samba, conversamos com dois especialistas em carnaval para relembrar e reviver a história da folia capixaba. Os entrevistados são o historiador Marcus Vinicius Sant'Ana, mestre em Estudos Urbanos e Regionais pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e a jornalista Any Cometti, pesquisadora de carnaval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Ouça!