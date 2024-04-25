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Capixabas pelo Mundo

'Sem dúvidas, o diferencial daqui é a segurança', diz capixaba que vive na Alemanha

Ceciana Ferreira França é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 18:11

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

25 abr 2024 às 18:11
Ceciana Ferreira França
Ceciana Ferreira França Crédito: Acervo Pessoal
Sem fronteiras! A vida da capixaba Ceciana Ferreira França, natural de Vitória, é de desbravar o mundo ao lado da família. Desde a adolescência, ela tinha o sonho de conhecer países, culturas e costumes. A experiência inicial foi por meio de intercâmbio. Atualmente Ceciana mora na região norte da Alemanha, mas já viveu em outros países, como Holanda, Lituânia e Itália, por exemplo. Com todas essas experiências, afinal, do que ela sente saudades do Brasil? "Da comida [brasileira], frutas, uma água de coco", brinca. E o que mais impressiona na vida na Europa, mais precisamente, na Alemanha? "Sem dúvidas, a segurança. Não tem comparação. Você anda sem a preocupação de horário, de ter que ficar olhando pra trás, de ficar preocupado com celular", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 25-04-24

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