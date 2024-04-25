'Sem dúvidas, o diferencial daqui é a segurança', diz capixaba que vive na Alemanha

Sem fronteiras! A vida da capixaba Ceciana Ferreira França, natural de Vitória, é de desbravar o mundo ao lado da família. Desde a adolescência, ela tinha o sonho de conhecer países, culturas e costumes. A experiência inicial foi por meio de intercâmbio. Atualmente Ceciana mora na região norte da Alemanha, mas já viveu em outros países, como Holanda, Lituânia e Itália, por exemplo. Com todas essas experiências, afinal, do que ela sente saudades do Brasil? "Da comida [brasileira], frutas, uma água de coco", brinca. E o que mais impressiona na vida na Europa, mais precisamente, na Alemanha? "Sem dúvidas, a segurança. Não tem comparação. Você anda sem a preocupação de horário, de ter que ficar olhando pra trás, de ficar preocupado com celular", conta. Ouça a conversa completa!