Sem desfiles em Vitória, cerca de 1 mil empregos foram afetados

O martelo está batido: em 2021, os desfiles de carnaval de Vitória estão descartados. Mas aquilo que é aproveitado por alguns dias pelos foliões é vivido por um ano inteiro pelas escolas de samba, ou seja, a pandemia do novo coronavírus afetou 365 dias de trabalho e trouxe diversos prejuízos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, destacou que cerca de 1.000 empregos foram afetados. Porém, já deu uma previsão para 2022: se houver carnaval, será o melhor de todos os tempos. Ouça!