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NEGOCIAÇÃO

Sem convenção coletiva, supermercados podem funcionar neste domingo

A tendência, segundo Fecomércio, é de que o funcionamento facultativo prevaleça para a próxima convenção

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 nov 2018 às 12:18
Supermercados estão liberados neste domingo (11) para funcionarem em todo o Espírito Santo, segundo o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, José Lino Sepulcri. A medida acontece em virtude da convenção coletiva dos comerciários não ter mais validade desde o início de novembro. A Fecomércio informa que fica a critério de cada rede de supermercado abrir ou não o estabelecimento aos domingos, tornando o funcionamento opcional.
Esta mesma tendência de funcionamento facultativo deve nortear a próxima convenção coletiva da categoria, como explica José Lino Sepulcri em entrevista à CBN Vitória. Nesta entrevista o presidente da Federação do Comércio também fala do prejuízo diário de R$ 15 milhões com a chuva. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Lino Sepulcri - 09-11-18

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