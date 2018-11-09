Sem convenção coletiva, supermercados podem funcionar neste domingo

Supermercados estão liberados neste domingo (11) para funcionarem em todo o Espírito Santo, segundo o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, José Lino Sepulcri. A medida acontece em virtude da convenção coletiva dos comerciários não ter mais validade desde o início de novembro. A Fecomércio informa que fica a critério de cada rede de supermercado abrir ou não o estabelecimento aos domingos, tornando o funcionamento opcional.