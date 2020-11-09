Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Sem coligações: saiba o que muda na eleição para vereador neste ano
Quem o seu voto elege?

Sem coligações: saiba o que muda na eleição para vereador neste ano

Ouça as explicações do doutor em Ciência Política e professor do Insper Carlos Melo

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:30
Eleições para vereadores com mudanças em 2020 Crédito: Divulgação
As eleições municipais de 2020 serão atípicas, moldada pelos efeitos da pandemia da covid-19. Além das novas regras e orientações para evitar a propagação do novo coronavírus, no primeiro turno será realizado neste domingo (15), o próprio pleito muda de formato. A principal mudança está no veto de coligações para o cargo de vereador, aprovado pelo Congresso Nacional em 2017.Com isso, o candidato a uma cadeira na câmara municipal somente poderá participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o doutor em Ciência Política e professor do Insper, Carlos Melo, que também é comentarista da Rede CBN, explica as consequências dessa mudança para o sistema político brasileiro. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Melo - 09-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados