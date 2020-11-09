Sem coligações: saiba o que muda na eleição para vereador neste ano

As eleições municipais de 2020 serão atípicas, moldada pelos efeitos da pandemia da covid-19. Além das novas regras e orientações para evitar a propagação do novo coronavírus, no primeiro turno será realizado neste domingo (15), o próprio pleito muda de formato. A principal mudança está no veto de coligações para o cargo de vereador, aprovado pelo Congresso Nacional em 2017.Com isso, o candidato a uma cadeira na câmara municipal somente poderá participar do pleito em chapa única dentro do partido ao qual é filiado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o doutor em Ciência Política e professor do Insper, Carlos Melo, que também é comentarista da Rede CBN, explica as consequências dessa mudança para o sistema político brasileiro. Ouça: