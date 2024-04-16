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O que fazer?

Sem álcool 70%: qual é o melhor produto para higienizar as mãos e superfícies?

Ouça entrevista com o presidente do Conselho Regional de Química no Espírito Santo, Alexandre Castro

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2024 às 10:58
União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica) doa 35 mil litros de álcool 70
 álcool 70 Crédito: Divulgação
O álcool líquido 70% não vai mais ser comercializado em supermercados e outros estabelecimentos no país a partir do dia 30 deste mês de abril. A proibição é reflexo de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, por sua vez, não afeta a venda do álcool 70% em gel. A comercialização do álcool líquido 70% era proibida há mais de 20 anos, por causa da sua alta inflamabilidade, mas foi flexibilizada pela agência com a pandemia da Covid-19. Agora, com o fim da venda do álcool 70% em farmácias e mercados, muitos brasileiros que adotaram o item na pandemia podem se perguntar qual a melhor alternativa para continuar a higienizar mãos e superfícies com eficiência. Em entrevista à CBN Vitória o presidente do Conselho Regional de Química no Espírito Santo, Alexandre Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Castro - 16-04-24
Acompanhe aqui algumas orientações do Conselho Regional de Química do ES. 

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