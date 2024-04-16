Sem álcool 70%: qual é o melhor produto para higienizar as mãos e superfícies?

O álcool líquido 70% não vai mais ser comercializado em supermercados e outros estabelecimentos no país a partir do dia 30 deste mês de abril. A proibição é reflexo de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, por sua vez, não afeta a venda do álcool 70% em gel. A comercialização do álcool líquido 70% era proibida há mais de 20 anos, por causa da sua alta inflamabilidade, mas foi flexibilizada pela agência com a pandemia da Covid-19. Agora, com o fim da venda do álcool 70% em farmácias e mercados, muitos brasileiros que adotaram o item na pandemia podem se perguntar qual a melhor alternativa para continuar a higienizar mãos e superfícies com eficiência. Em entrevista à CBN Vitória o presidente do Conselho Regional de Química no Espírito Santo, Alexandre Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!