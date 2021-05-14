Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Selo inédito de indicação geográfica para café capixaba abre mercados
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Selo inédito de indicação geográfica para café capixaba abre mercados

O entrevistado é o extensionista do Incaper, Welington Braida Marré

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:37
Conilon capixaba recebeu o registro de Indicação Geográfica (IG) Crédito: Daniel Reche/Pexels
O território do Espírito Santo foi reconhecido pelo protagonismo no plantio e produção de café conilon. Isso porque o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu registro de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência (IP), ao conilon capixaba. 
Entrevista - Fabio Botacin - Wellington Braz - 14-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Welington Braida Marré, que participou dos trabalhos que pleitearam o registro, traz detalhes da conquista. Ouça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia
Luciano Nogueira Souza, 23 anos, foi morto a tiros na tarde de terça-feira (2)
Após assassinato, operação prende chefe do tráfico e mais dois suspeitos em Jaguaré
Agentes da Polícia Federal estiveram em tabacaria na Rua da Lama
Receita e Polícia Federal fazem buscas em tabacaria na Rua da Lama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados