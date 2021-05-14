Selo inédito de indicação geográfica para café capixaba abre mercados

O território do Espírito Santo foi reconhecido pelo protagonismo no plantio e produção de café conilon. Isso porque o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu registro de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência (IP), ao conilon capixaba.
Entrevista - Fabio Botacin - Wellington Braz - 14-05-21.mp3
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o extensionista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Welington Braida Marré, que participou dos trabalhos que pleitearam o registro, traz detalhes da conquista. Ouça.