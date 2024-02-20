Sejus amplia uso de câmeras corporais em agentes do sistema prisional do ES

A utilização de câmeras corporais nos uniformes dos agentes do sistema prisional capixaba será ampliada. Após um ano de testes e avaliação da eficiência das câmeras, a corporação visa adquirir equipamentos novos e com maior capacidade técnica. Atualmente, servidores das 37 unidades prisionais do Estado utilizam 70 equipamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco explica como foi a fase de testes e detalha quando os novos equipamentos entrarão em funcionamento. Ouça a conversa completa!