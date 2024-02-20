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1 ano de testes

Sejus amplia uso de câmeras corporais em agentes do sistema prisional do ES

Ouça os detalhes com o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 10:38

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 fev 2024 às 10:38
Câmeras corporais têm sido adotadas por polícias de vários estados brasileiros
Câmeras corporais têm sido adotadas por polícias de vários estados brasileiros Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
A utilização de câmeras corporais nos uniformes dos agentes do sistema prisional capixaba será ampliada. Após um ano de testes e avaliação da eficiência das câmeras, a corporação visa adquirir equipamentos novos e com maior capacidade técnica. Atualmente, servidores das 37 unidades prisionais do Estado utilizam 70 equipamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco explica como foi a fase de testes e detalha quando os novos equipamentos entrarão em funcionamento. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rafael Pacheco - 20-02-24

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