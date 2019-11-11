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"SHOPPING SEGURO"

Seis shoppings da Grande Vitória recebem treinamento dos bombeiros

Acompanhe a entrevista com o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros do ES

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 12:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2019 às 12:21
O Corpo de Bombeiros Militar lançou nesta segunda-feira (11), o projeto Shopping Seguro, idealizado pelo 1º Batalhão da Corporação e que visa aumentar a segurança contra incêndio e pânico no seguimento de shopping centers.
Seis estabelecimentos comerciais da Grande Vitória fazem parte do projeto que prevê a estruturação dos sistemas de proteção e, principalmente, da capacitação de lojistas e funcionários de shoppings centers para a atuação na prevenção e na resposta a ocorrências. Quem traz mais detalhes e aponta o andamento do projeto "Shopping Seguro" é o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros do ES.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Scharlyston Martins de Paiva - 11-11-19

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