Seis shoppings da Grande Vitória recebem treinamento dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar lançou nesta segunda-feira (11), o projeto Shopping Seguro, idealizado pelo 1º Batalhão da Corporação e que visa aumentar a segurança contra incêndio e pânico no seguimento de shopping centers.

Seis estabelecimentos comerciais da Grande Vitória fazem parte do projeto que prevê a estruturação dos sistemas de proteção e, principalmente, da capacitação de lojistas e funcionários de shoppings centers para a atuação na prevenção e na resposta a ocorrências. Quem traz mais detalhes e aponta o andamento do projeto "Shopping Seguro" é o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros do ES.