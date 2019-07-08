Seis marcas de azeite de oliva são proibidas no Brasil

Um alerta aos consumidores! Seis marcas de azeite de oliva foram proibidas de serem comercializadas em todo o país por fraude em suas composições, de acordo com uma determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Segundo o comunicado, os rótulos Oliveiras do Conde, Quinta Lusitana, Quinta D’Oro, Évora, Costanera e Olivais do Porto são impróprios para o consumo e não podem ser vendidos.

É sobre este assunto que a gente conversa com o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Glauco Bertoldo. Ele explica que o consumidor deve desconfiar de azeites muito baratos. Bertoldo aponta ainda que, atualmente, o azeite de oliva é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, perdendo apenas para o pescado. Ele adverte que a adulteração e falsificação de azeite de oliva, além de ser fraude ao consumidor, é crime contra a saúde pública. Confira!