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COVID-19 NO ES

Seis hospitais da rede filantrópica no ES atingem ocupação de 100%

O entrevistado é o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes), Fabrício Gaeede

Publicado em 17 de Março de 2021 às 16:03

Publicado em 

17 mar 2021 às 16:03
Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com Covid-19 Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Os hospitais filantrópicos do Espírito Santo também beiram uma situação de caos e colapso, por conta do avanço da Covid-19. É o que aponta o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo (Fehofes), Fabrício Gaeede. Atualmente no Estado, entre filantrópicos e Santas Casas, são 36 hospitais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Gaeede apontou que, apesar da dinâmica da gestão de leitos, seis desses hospitais atingiram nesta quarta-feira 100% dos leitos ocupados. Ouça:

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