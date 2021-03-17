Seis hospitais da rede filantrópica no ES atingem ocupação de 100%

Os hospitais filantrópicos do Espírito Santo também beiram uma situação de caos e colapso, por conta do avanço da Covid-19. É o que aponta o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo (Fehofes), Fabrício Gaeede. Atualmente no Estado, entre filantrópicos e Santas Casas, são 36 hospitais. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Gaeede apontou que, apesar da dinâmica da gestão de leitos, seis desses hospitais atingiram nesta quarta-feira 100% dos leitos ocupados. Ouça: